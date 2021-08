Tréner FC Liverpool J. Klopp po 46 rokoch prestal nosiť okuliare

Liverpool 22. augusta (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp prestal po 46 rokoch nosiť okuliare. Päťdesiatštyriročný kouč podstúpil operáciu korekcie zraku.



"Okuliare ma nikdy neotravovali, úplne som si na ne zvykol. V posledným rokoch však už nezlepšovali moje videnie tak, ako by bolo treba. Musel som to riešiť. Po operácii vidím veľmi dobre aj bez okuliarov," vysvetlil zmenu vo svojom živote nemecký tréner podľa DPA.



Klopp úpravou svojej vizáže prekvapil aj niektorých spolupracovníkov v klube. "Nikoho som o tom neinformoval. Je mi to ľúto, ak sa teraz budú musieť zmeniť reklamné materiály s mojou podobizňou," zavtipkoval si Klopp.