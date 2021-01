Klopp pripustil krízu Liverpoolu, Hasenhüttla triumf rozplakal

Londýn 5. januára (TASR) – Futbalisti FC Liverpool nevyhrali v anglickej Premier League už v troch zápasoch po sebe a tréner Jürgen Klopp pripustil, že na jeho tím doľahla menšia kríza. Na ihrisku Southamptonu prehral gólom Dannyho Ingsa z druhej minúty a tréner domácich Ralph Hasenhüttl sa po záverečnom hvizde rozplakal.



Southampton sa vďaka triumfu dostal na šiestu priečku, Liverpool zostal napriek strate na líderskej pozícii. Kloppovi zverenci majú 33 bodov rovnako ako druhý Manchester United, ale červení diabli odohrali o jeden zápas menej. Oboch čaká vzájomný duel 17. januára v Liverpoole.



„Teraz sa nám nedarí, musíme si to pripustiť. Problém dokážete vyriešiť iba vtedy, ak viete, kde je chyba. Nie sme slepí, musíme sa cez to dostať," citovala Kloppa agentúra AFP.



Podľa anglických médií môže druhá ligová prehra urýchliť hľadanie stredného obrancu v januárovom prestupovom období. Liverpool hrá bez zranených Virgila van Dijka, Joea Gomeza a Joela Matipa, v Southamptone hrali v obrane dvaja stredopoliari Fabinho a Jordan Henderson.



Southampton v uplynulých troch zápasoch neskóroval, no na triumf nad obhajcom titulu mu stačili dve minúty od úvodného hvizdu. Aj domácim chýbali viaceré opory ako brankár Alex McCarthy pre pozitívny test na koronavírus, ďalší hráči Oriol Romeu, Jannik Vestergaard a Che Adams sú zranení.



Brankár Fraser Forster stál v bráne svätcov po prvý raz od mája 2019, k čistému kontu prišiel pomerne ľahko, Liverpoolčania ho totiž veľmi nepreverili.



„Tomu, že zdoláme Liverpool, som začal veriť v 92. minúte, skôr nie. Súper je veľmi silný v ofenzíve, vždy je možnosť, že sa niečo stane. Mali sme skvelú taktiku a šťastie. Bez šťastia proti takémuto tímu nemôžete vyhrať," uviedol tréner Southamptonu.