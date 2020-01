Klopp o titule Liverpoolu: Spievať o tom neznamená mať to

Liverpool 30. januára (TASR) - Tréner lídra anglickej futbalovej ligy Jürgen Klopp vyhlásil, že fanúšikovia si môžu spievať, čo chcú, no stále nepovažuje za samozrejmosť, že FC Liverpool získa titul. Na sobotňajší domáci duel proti Southamptonu preto plánuje nastúpiť s plným sústredením.



Liverpool si v stredajšej dohrávke 18. kola poradil s West Hamom na jeho ihrisku 2:0 a na čele ligy má už 19-bodový náskok pred Manchestrom City. Priaznivci The Reds po konci zápasu už na Olympijskom štadióne spievali "Ideme vyhrať ligu." Ak vo zvyšných 14 zápasov získa Liverpool 24 bodov, bude mať istotu majstrovského totulu. "Spievať o tom neznamená mať to. Áno, máme na svojom konte úžasný počet bodov, no mnoho vecí sa môže ešte stať. Necítime, že je hotovo. Southampton je v úžasnej forme, bude to pre nás výzva," tlmil nadšenie fanúšikov podľa DPA nemecký kouč.



Liverpool má na svojom konte 18 titulov anglického šampióna, no naposledy sa tešil v roku 1990.