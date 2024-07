Klopp v blízkej dobe nemieni opäť trénovať: Hľadám pokoj a ticho

Würzburg 31. júla (TASR) - Nemec Jürgen Klopp sa v blízkej budúcnosti nemieni vrátiť na trénerskú lavičku. Na stredajšom stretnutí Nemeckého zväzu futbalových trénerov potvrdil, že po 23 rokoch si chce dať pauzu.



Klopp začal trénerskú kariéru v Mainzi. Neskôr viedol Borussiu Dortmund, s ktorou získal dva majstrovské tituly (2011, 2012) i Nemecký pohár (2012). Najúspešnejšie roky zažil v Liverpoole, kde strávil uplynulých deväť sezón. S anglickým tímom získal osem trofejí vrátane triumfov v Premier League (2020) a Lige majstrov (2019). Svoj odchod z klubu oznámil začiatkom roka, ako dôvod udal vyčerpanie.



"Nerozhodol som sa dať si pauzu len tak z rozmaru, bolo to všeobecné rozhodnutie. Hľadám pokoj a ticho. Som na sto percent tu a teraz a užívam si to. Jednoducho bol čas odstúpiť a odpočinúť si," citovala Kloppa agentúra AFP. Po skončení uplynulých ME sa začalo hovoriť, že by mohol nahradiť Garetha Soutgatea vo vedení anglickej reprezentácie, Nemec však tieto správy dementoval. "Keby som urobil špeciálnu výnimku pre nejaký klub alebo krajinu, bola by to veľká strata rešpektu," uviedol 57-ročný kouč.



Zároveň nevylúčil, že sa niekedy na trénerskú lavičku vráti. "Momentálne ma nič nečaká. Uvidíme, ako to bude vyzerať o pár mesiacov, možno sa o tom porozprávame potom. Naďalej chcem pracovať vo futbale a pomáhať ľuďom svojimi skúsenosťami a kontaktmi. Uvidíme, čo tam pre mňa ešte bude," uzavrel Klopp.