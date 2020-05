Kluby anglickej Premier League odštartujú tréningy v skupinách

Londýn 18. mája (TASR) - Kluby anglickej futbalovej Premier League sa v pondelok dohodli na návrate k spoločným tréningom v malých skupinách. Od utorka sa budú môcť tímy pripravovať v obmedzenom bezkontaktnom režime a pri dodržaní prísneho hygienického protokolu.



Anglické prvoligové kluby sa na reštarte tréningového procesu a opatreniach s ním súvisiacich zhodli počas spoločnej videokonferencie. Umožnilo im to postupné uvoľňovanie reštrikčných opatrení britskej vlády. Premier League prerušili pre pandémiu koronavírusu v marci, pokračovať by mohla 12. alebo 19. júna.



Počas tréningu budú musieť hráči od seba naďalej dodržiavať odstupy. Pracovať môžu v skupinkách maximálne po piatich. Testy na prítomnosť koronavírusu by hráči i realizačné tímy mali absolvovať dvakrát do týždňa. "Je to prvý krok k reštartu ligovej sezóny," uviedlo v stanovisku vedenie Premier League.



Zatiaľ nie je jasné, kedy budú môcť tímy začať tréningy s kompletnými tímami. "Všetko je podriadené bezpečnosti hráčov. My budeme naraz pracovať s ôsmimi-desiatimi hráčmi na dvoch oddelených ihriskách," reagoval na novú dohodu kouč Newcastle United Steve Bruce.



FC Liverpool má na čele tabuľky prerušenej súťaže priepastný 25-bodový náskok pred Manchestrom City a na dosah zisk prvého titulu od roku 1990, pripomenula agentúra SID.