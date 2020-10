Kluby Premier League jednohlasne odmietli reformu Big Picture

Londýn 14. októbra (TASR) - Anglické prvoligové futbalové kluby v stredu jednomyseľne zamietli reformný návrh Ricka Parryho, predsedu English Football League (EFL). Ten sa týka reorganizácie a reformy Premier League, zmeny financovania či zrušenia Ligového pohára a Community Shield.



Vedenie najvyššej súťaže tento návrh už skôr kritizovalo a tvrdilo, že silné kluby chcú finančnou pomocou účastníkom nižších súťaží zakryť fakt, že sa snažia získať väčšia rozhodovacie právomoci.



Projekt s pracovným názvom "Big Picture" navrhoval aj zníženie počtu účastníkov PL z 20 na 18, ako aj jednorazovú finančnú pomoc pre kluby z nižších súťaží (takmer 275 mil. eur) a anglickú Futbalovú asociáciu (takmer 110 mil. eur) na zmiernenie následkov pandémie. Kluby z nižších súťaží by si medzi sebou navyše každoročne rozdelili 25 percent z celkového príjmu PL. Zároveň by sa však znížil počet potrebných hlasov na zmenu pravidiel v rámci najvyššej súťaže zo štrnásť na šesť. Hlasovacie právo by na rozdiel od súčasnosti malo len deväť klubov s najväčším počtom odohraných sezón ("veľká šestka" a trio FC Everton, FC Southampton, West Ham United). V hre sú aj neskorší štart súťaže či zmena počtu hráčov na hosťovaniach.



Všetkých 20 klubov PL, hoci FC Liverpool a Manchester United pôvodne návrh podporili, sa zhodlo na odmietnutí návrhu. Deklarovali snahu vytvoriť "nový strategický plán na financovanie anglického futbalu". Zástupcovia PL sa na stredajšom rokovaní tiež dohodli na poskytnutí jednorazového "záchranného balíčka" vo výške 50 miliónov libier pre kluby League One a League Two. Tento rok už kluby tretej a štvrtej úrovne dostali platby z fondu solidarity vo výške 27,2 milióna libier.