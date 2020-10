Kluivert ide na hosťovanie do Lipska

Lipsko 5. októbra (TASR) – Holandský futbalista Justin Kluivert odchádza na ročné hosťovanie do Lipska. Do tímu účastníka nemeckej Bundesligy prichádza z AS Rím. Dvadsaťjedenročný krídelník má s Rimanmi zmluvu do roku 2023. V ich drese zaznamenal 9 gólov v 68 zápasoch.



„Sledujeme ho už nejaký čas a sme hrdí na to, že sa rozhodol k nám prísť. Perfektne zapadá do našej filozofie a s ním v zostave bude náš útok ešte variabilnejší," vyhlásil športový riaditeľ Lipska Markus Krösche podľa agentúry AFP.