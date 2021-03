Koeman: Zaslúžili sme si víťazstvo

Madrid 4. marca (TASR) - Španielske médiá vychválili po stredajšom semifinále Kráľovského pohára hráčov FC Barcelona Gerarda Piqueho a brankára Marca-Andreho ter Stegena. Katalánci v semifinálovej odvete zdolali na svojom ihrisku FC Sevilla 3:0 po predĺžení, ale ich triumf sa nerodil ľahko.



Barca potrebovala zvrátiť prehru 0:2 z prvého stretnutia. Manko z úvodného súboja skorigovala už v úvode, keď sa v 12. minúte presadil Ousmane Dembele. Potom však hostia odolávali a v druhom polčase mali veľkú príležitosť priblížiť sa k finálovej účasti. V 72. minúte Oscar Mingueza fauloval vo vlastnej šestnástke, no striedajúci Lucas Ocampos vďaka zákroku ter Stegena nepremenil pokutový kop. V nadstavenom čase po rohovom kope pridal druhý zásah Barcelony Pique. Hneď v úvode predĺženia sa presadil Martin Braithwaite a rozhodol o postupe domácich. Nič na tom nezmenila ani situácia v 100. minúte, keď VAR skúmal hru rukou Clementa Lengleta v šestnástke, ale napokon situáciu posúdil ako regulárnu. "Tím si zaslúžil postúpiť. Hráči odviedli skvelú prácu, boli agresívnejší, vytvárali si šance. V uplynulom období sa tím nesmierne zlepšil. Je to veľmi dôležitý výsledok pre klub, pre hráčov a samozrejme aj pre mňa. Je to aj dôležitý krok v boji o titul," uviedol pre agentúru AFP tréner Barcelony Ronald Koeman.



Tréner Sevilly Julen Lopetegui pripustil, že stredajšia prehra bola pre neho trpká: "Sme sklamaní a smutní, že sme sa nedostali do finále. Zažili sme najhorší pocit vo futbale."



Víťazstvo Barcelony sa zrodilo deň po tom, čo katalánska polícia zatkla bývalého prezidenta klubu Josepa Maria Bartomeua, súčasného výkonného riaditeľa Oscara Graua, šéfa právnych služieb Gomeza Pontiho a Bartomeuovho poradcu Jaume Masferrera. Všetkých polícia vypočula v súvislosti s aférou "Barcagate", po ktorej odstúpilo šesť členov správnej rady. Tí údajne zosnovali kampaň, ktorou chceli očierniť kritikov vtedajšieho manažmentu. V klube sa budú tento týždeň konať nové prezidentské voľby.



Barcelona sa vo finále stretne s úspešným z dvojzápasu Athtelic Bilbao - Levante (prvý zápas 1:1).