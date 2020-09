Koeman sa neobáva, že sa na Messim negatívne odrazí odchod Suareza

Barcelona 26. septembra (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Ronald Koeman sa neobáva, že sa na Lionelovi Messim v prvom ligovom zápase sezóny negatívne odrazí odchod Luisa Suareza. Argentínsky kapitán skritizoval klubové vedenie za prístup k uruguajskému útočníkovi, ktorý zamieril do konkurenčného Atletica Madrid.



Barcelona v nedeľu na Camp Nou hostí Villarreal. Holandský kouč pred duelom podotkol, že uvoľnenie Suareza nebolo jeho "sólovým projektom". "Najprv poviem, že to najprv vyzeralo, že ja som tým zlým chlapíkom z filmu. Tak to však nie je, pretože od môjho prvého dňa v klube a po našom prvom telefonáte som voči Luisovi ukázal rešpekt ako k hráčovi aj osobe. Trénoval od prvého dňa na maximum a vždy som mu hovoril, že bude pre neho ťažké hrať. A ak zostane, bude riadnym členom tímu a musí pracovať rovnako ako ostatní hráči. To som tlmočil aj vedeniu, ale tieto rozhodnutia robí vždy klub. Pred podpisom kontraktu mi klub avizoval, že treba zmeniť veci a ja sa pokúšam podporiť tento smer. Ale odchod Luisa nebol len mojím rozhodnutím ako trénera, bolo to aj rozhodnutie klubu," citovala Koemana agentúra AFP.



Na margo Messiho sa tréner FCB vyjadril: "Je normálne, že je hráč trochu smutný, keď odíde po toľkých rokoch jeho priateľ, s ktorým hral tak dlho. To ale patrí k futbalu. Najpodstatnejšie pre mňa je, ako sa javil v tréningu a v zápasoch. Myslím si, že Leo je príkladom pre všetkých, čo sa týka jeho oddanosti klubu a tímu. V tomto smere nemám o Leovi žiadne pochybnosti."