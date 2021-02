Koeman verí, že Messi zostane v Barcelone

Barcelona 6. februára (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Ronald Koeman verí, že Lionel Messi je v katalánskom klube opäť šťastný. Argentínsky útočník sa však podľa jeho slov sám rozhodne o svojej budúcnosti.



Messi môže Barcelonu opustiť po vypršaní zmluvy v júni 2021. O jeho služby sa údajne zaujímajú Manchester City a Paríž St. Germain. "Je iba jediná osoba, ktorá môže rozhodnúť o jeho budúcnosti, a to je on sám. Chcel by som, aby zostal v Barcelone ešte veľa rokov. Leo je pre tím garanciou kvality, potrebujeme ho. Budúcnosť má však vo vlastných rukách," cituje slová Koemana agentúra AFP.