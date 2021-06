Koeman zostane na lavičke FC Barcelona aj v budúcej sezóne

Barcelona 3. júna (TASR) - Ronald Koeman zostane na pozícii trénera futbalistov FC Barcelona aj v budúcej sezóne. Po zasadnutí vedenia španielskeho klubu to vo štvrtok oznámil jeho prezident Joan Laporta.



"Po úvahe sme sa rozhodli, že Koeman bude pokračovať vo funkcii," vyhlásil Laporta. Holandský kouč má zmluvu s Barcelonou do 30. júna 2022, no podľa šéfa klubu sa rozhodovalo o jeho budúcnosti po nevydarenej sezóne, v ktorej s tímom vyhral iba Španielsky pohár.



"Blaugranas" ťahali v najvyššej španielskej súťaži aj 19-zápasovú šnúru bez prehry a zapojili sa do boja o titul, napokon však vo finiši nestačili na oba madridské veľkokluby a obsadili tretiu priečku. V Lige majstrov sa porúčali už v osemfinále s Parížom St. Germain. Informovala o tom agentúra AP.