Koemana potešili slová Messiho

Madrid 30. septembra (TASR) - Tréner Barcelony Ronald Koeman vyhlásil, že šťastie argentínskeho futbalistu Lionela Messiho nie je v jeho rukách. Priznal však, že ho potešili slová kapitána tímu o tom, že už hodil za hlavu nedávny konflikt s funkcionármi katalánskeho klubu.



Tridsaťtriročný útočník v najnovšom rozhovore pre denník Sport vyzval fanúšikov klubu aj jeho vedúcich predstaviteľov, aby sa spojili a ťahali za jeden koniec povrazu.



Od neuskutočneného odchodu to bolo iba jeho druhé obsiahlejšie interview pre médiá. "Po toľkých nezhodách by som to už rád ukončil. Musíme sa zjednotiť, klub aj fanúšikovia. Jediná cesta, ako môžeme dosiahnuť svoje ciele, je spojiť sa a ísť rovnakým smerom," citovala z rozhovoru agentúra AP.



Koeman si napriek tomu nemyslí, že po Messiho slovách, čiastočne upokojujúcich situáciu, ho na Camp Nou čaká práca pod menším tlakom. "Neviem, či budem mať pokojnejší život v Barcelone, nemyslím si to. V takomto veľkoklube sú ciele vždy maximalistické. Na druhej strane je ale pozitívne počuť z úst kapitána slová o tom, aby sme boli jednotní v snahe dosiahnuť spoločný cieľ."



Holandský kouč dostal na stredajšej tlačovej konferencii otázku, či si myslí, že je Messi v Barcelone naozaj spokojný. "Neviem, či tieto veci dokážem nejakým spôsobom ovplyvniť. Ako tréner spravím všetko pre to, aby boli okolo neho na ihrisku tí najlepší spoluhráči, aby mohol žiariť a hrať na pozícii, ktorá mu najviac pasuje. Vtedy bude jeho prínos pre tím najväčší, vždy to tak bolo a nič na tom nebudem meniť," uviedol Koeman.



Barcelonský kouč zároveň informoval o tom, že angažovanie 19-ročného obrancu Sergina Desta z Ajaxu Amsterdam je prakticky hotová vec. Holandský futbalista mal v stredu absolvovať lekársku prehliadku a následne s Barcelonou podpísať kontrakt.