Kolín zaskočil Dortmund, Duda výrazne prispel k prvému triumfu

Kolín nad Rýnom 29. novembra (TASR) – Deväť zápasov čakali futbalisti Kolína nad Rýnom na prvé tohtosezónne víťazstvo v bundeslige. Dosiahli ho v sobotu a hneď nad jasným favoritom. Na ihrisku Borussie Dortmund uspeli 2:1 a na troch bodoch mal veľký podiel aj slovenský reprezentant Ondrej Duda.



Práve on zahral oba rohové kopy, po ktorých sa tešil hrdina zápasu Ellyes Skhiri, autor oboch zásahov Kolína. Už v 9. minúte Duda nasmeroval loptu na bližšiu žrď, Marius Wolf ju predĺžil a Skhiri bol na správnom mieste. Identická situácia nastala v 60. minúte a rovnaký protagonisti sa postarali o druhý zásah hostí. V 74. minúte Thorgan Hazard skorigoval, ale Kolínčania si už zvyšok zápasu postrážili.



„Sme šťastní, dosiahli sme dôležité víťazstvo. V predchádzajúcich týždňoch sme nemali veľké sebavedomie, ale dnes sme ukázali charakter. Oba naše góly vyzerali rovnako. Pri rohoch sa vždy snažím nájsť výhodnú pozíciu, ale vždy je to aj o šťastí," uviedol Skhiri na webe 1. FC Kolín.



Capkovia sa vďaka trom bodom dostali aspoň na chvíľu z pásma zostupu, hoci na pätnástom mieste majú iba dvojbodový náskok pred Mainzom, ktorý má zápas k dobru. Tréner Markus Gisdol však verí, že skalp silného súpera naštartuje tím k lepším výsledkom. „Prvá výhra ma naozaj teší. Mužstvo tvrdo pracuje a zaslúžilo si to. Myslím si, že to stabilizuje tím, chýbala nám dôvera, ale toto nás môže dostať späť do hry."



Dortmund utrpel druhú prehru v uplynulých troch zápasoch a na tretej priečke stráca na vedúci Bayern Mníchov štyri body, na druhé Lipsko dva. „Dostali sme dva rovnaké góly po štandardke. To sa nám nesmie stávať," povedal podľa agentúry DPA Hazard. Trénera Luciena Favreho mrzeli najmä nevyužité šance, ale aj nedostatok pohybu. „Chýbala nám trpezlivosť, hrali sme splašene, chýbal nám pohyb."