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Kompany mal pri kolapse také kŕče, že si zranil obe ramená
Následne ho previezli do nemocnice, kde mu diagnostikovali zápal mozgových blán.
Autor TASR
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Mníchov 19. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany mal pri kolapse také kŕče, že si zranil obe ramená. Vo štvrtok to uviedol generálny riaditeľ mníchovského klubu Jan-Christian Dreesen.
Kompany skolaboval v piatok 23. októbra počas tréningu rezervného tímu, ktorý sledoval ako divák. Podľa Dreesena utrpel záchvat, konkrétne išlo o silné kŕče. Následne ho previezli do nemocnice, kde mu diagnostikovali zápal mozgových blán. „Je to takmer nepredstaviteľné,“ poznamenal Dressen a uviedol, že mladí hráči klubu boli z toho, čo videli, „šokovaní“. Zápas rezervy Bayernu následne odložili. Kompany už podstúpil operáciu jedného ramena a podľa Dreesena ho čaká ešte zákrok na druhom.
Belgický tréner sa tento týždeň vrátil k vedeniu tréningu tímu, prvýkrát od spomínaného incidentu. Pre zranenia ramien musel mať ľavú ruku zafixovanú. Kompany, ktorý sa medzitým zotavil aj zo zápalu mozgových blán, sa vráti na lavičku v piatok v domácom zápase Bundesligy proti Kolínu. Informovala agentúra DPA.
Kompany skolaboval v piatok 23. októbra počas tréningu rezervného tímu, ktorý sledoval ako divák. Podľa Dreesena utrpel záchvat, konkrétne išlo o silné kŕče. Následne ho previezli do nemocnice, kde mu diagnostikovali zápal mozgových blán. „Je to takmer nepredstaviteľné,“ poznamenal Dressen a uviedol, že mladí hráči klubu boli z toho, čo videli, „šokovaní“. Zápas rezervy Bayernu následne odložili. Kompany už podstúpil operáciu jedného ramena a podľa Dreesena ho čaká ešte zákrok na druhom.
Belgický tréner sa tento týždeň vrátil k vedeniu tréningu tímu, prvýkrát od spomínaného incidentu. Pre zranenia ramien musel mať ľavú ruku zafixovanú. Kompany, ktorý sa medzitým zotavil aj zo zápalu mozgových blán, sa vráti na lavičku v piatok v domácom zápase Bundesligy proti Kolínu. Informovala agentúra DPA.