Kompany ukončil hráčsku kariéru a bude naplno trénovať Anderlechtu

Brusel 17. augusta (TASR) - Belgický futbalista Vincent Kompany v pondelok ukončil svoju hráčsku kariéru a na štyri roky sa stal hlavným trénerom RSC Anderlechtu Brusel.



Tridsaťštyriročný už bývalý obranca sa vrátil do klubu, v ktorom odštartoval svoju kariéru, v roku 2019 a ešte zaň odohral sezónu 2019/20. Zároveň sa delil aj o trénerské povinnosti. Teraz preberie už všetky a bude sa naplno venovať vedeniu tímu. "Chcem sa plne angažovať v úlohe trénera a potrebujem na to 100% môjho času a sústredenia. Preto končím hráčsku kariéru. Naše ambície a hlad po úspechoch zostávajú rovnaké. Chcem zostať v klube najmenej ďalšie štyri sezóny a dokázať, že Anderlecht môže hrať moderný štýl futbalu s dobrými výsledkami," uviedol v stanovisku.



Kompany odštartoval kariéru v Anderlechte, v roku 2006 odišiel do Hamburgu, odkiaľ po dvoch sezónach zamieril do Manchestru City. V anglickom tíme strávil dlhých jedenásť rokov a zažil najúspešnejšie obdobie. V modrom drese vyhral štyrikrát Premier League, dvakrát Pohár FA a štyrikrát Ligový pohár. Za City odohral dokopy 360 zápasov, strelil 20 gólov, pridal 11 asistencií a radí sa medzi najlepších hráčov histórie klubu.



Úspešnú kariéru prežil aj v reprezentačnom drese. Debutoval už v sedemnástich rokoch, dokopy nazbieral 89 štartov a strelil štyri góly. S Belgickom získal bronz na MS 2018. Informovala agentúra AFP.