Konate pre zranenie kolena zrejme vynechá šláger s ManCity

Liverpool 29. novembra (TASR) - Futbalistom Liverpoolu bude zrejme v nedeľnom šlágri anglickej Premier League proti Manchestru City chýbať Ibrahima Konate. Francúzsky stopér utrpel v stredajšom zápase Ligy majstrov s Realom Madrid (2:0) zranenie kolena.



Tréner "The Reds" Arne Slot síce na piatkovej tlačovej konferencii Konateho štart nevylúčil, no z príspevku samotného hráča na sociálnej sieti to vyzerá inak. "Je frustrujúce, že som si v stredu večer privodil zranenie na konci takého skvelého zápasu. Teraz začínam liečebný proces, ale jedna vec, ktorú sľubujem, je, že sa vrátim a budem opäť najlepší, ako sa len dá. Ďakujem za úžasnú podporu na Anfielde. Ak Alah dá, budeme napredovať a ja budem podporovať tím na každom kroku," napísal francúzsky reprezentant na Instagrame.



Liverpool je na čele tabuľky s osembodovým náskokom pred City, ktoré momentálne prechádza krízou. V Lige majstrov cez týždeň remizovalo s Feyenoordom 3:3 a predtým utrpelo päť prehier za sebou vo všetkých súťažiach, čo je najhoršia bilancia, akú zažilo od príchodu trénera Pepa Guardiolu v roku 2016. Informácie priniesla agentúra AP.