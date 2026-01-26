Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Koné z AS Rím utrpel zranenie zadného stehenného svalu

Na snímke vľavo Manu Koné. Foto: TASR/AP

Koné sa zranil počas nedeľňajšej remízy 1:1 s AC Miláno, po ktorej sa AS Rím dostal na tretie miesto tabuľky Serie A,.

Autor TASR
Rím 26. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Manu Koné utrpel zranenie zadného stehenného svalu. V pondelok to oznámil jeho taliansky zamestnávateľ AS Rím, pričom 24-ročný stredopoliar má „vlkom“ chýbať približne mesiac. O absencii informovala agentúra AFP odvolávajúc sa na talianske médiá.

Koné sa zranil počas nedeľňajšej remízy 1:1 s AC Miláno, po ktorej sa AS Rím dostal na tretie miesto tabuľky Serie A, pripomenula agentúra AFP. Z ihriska odchádzal krívajúc a klub z talianskej metropoly v krátkom vyhlásení uviedol, že ide o druhý stupeň natrhnutia pravého zadného stehenného svalu.
