Kórejský promotér čelí pre neúčasť Ronalda ďalším žalobám

Soul 5. februára (TASR) - Odškodnenie dvoch fanúšikov pre neúčasť Cristiana Ronalda vo vlaňajšom exhibičnom dueli futbalistov Juventusu Turín proti výberu juhokórejskej K-League je iba začiatok. Vyhlásil to právnik zo Soulu, ktorý hovorí o desiatkach ďalších žalôb voči promotérovi podujatia.



Ronaldo mal podľa reklamných spotov organizátorov nastúpiť minimálne na jeden polčas inkriminovaného duelu, no napokon zostal celý čas iba na lavičke. To spôsobilo obrovské sklamanie na vypredanom 65-tisícovom štadióne a juhokórejský súd v utorok priznal dvom fanúšikom odškodnenie vo výške 282 eur pre každého.



"Je ďalších 87 ľudí, ktorí podali žalobu na súde v Soule a čiastka bude tentoraz vyššia," uviedol podľa agentúry AP právnik Kim Kwang-sam. Ten uviedol, že spomínaní fanúšikovia žiadajú od promotérskej spoločnosti kompenzáciu až vo výške 722 eur. Vstupenky na zápas stáli od 23 do 300 eur a vypredali sa za menej ako tri minúty.