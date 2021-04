Koronavírus zasiahol Herthu Berlín, Jarstein skončil v nemocnici

Berlín 18. apríla (TASR) - Futbalový brankár Herthy Berlín Rune Jarstein nakrátko skončil v nemocnici s ochorením covid-19. Nórsky reprezentant sa však cíti lepšie a je na najlepšej ceste k úplnému zotaveniu, informoval o tom športový riaditeľ klubu Arne Friedrich.



Jarstein je jedným z členov tímu, ktorí sa nedávno nakazili koronavírusom. Okrem útočníka Dodiho Lukebakia sa infikovali aj tréner Pál Dárdai a jeho asistent Admir Hamzagič. "Všetkým sa darí dobre vzhľadom na okolnosti, to je teraz najhlavnejšie," citovala Friedricha agentúra DPA.



Podľa jeho slov nie je isté, ako sa vírus do mužstva, ktorého súčasťou je slovenský reprezentant Peter Pekarík, dostal. V prípade Jarsteina je podozrenie, že sa nakazil počas reprezentačnej prestávky: "Je veľmi zložité to zistiť. Môžem však všetkých uistiť, že máme dôsledný hygienický program, ktorý dokonca presahuje protokol," dodal Friedrich. Hertha je v štrnásťdňovej karanténe a odložili jej nedeľný ligový zápas s Mainzom aj nasledujúce s Freiburgom a Schalke.