Koulibaly má nemierené do Al Hilal, Ziyech do Al-Nasr

Rijád 21. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kalidou Koulibaly má namierené do klubu Al Hilal. Informoval o tom portál goal.com. Klub sa podľa zdroja ústne dohodol s Chelseou Londýn na prestupe obrancu. V Saudskej Arábii by mal hrať aj ďalší hráč "Blues" Hakim Ziyech, ktorý údajne mieri za Cristianom Ronaldom do Al-Nasr.



Koulibalyho zmluva s Al-Hilalom by mala mať platnosť do leta 2026, v blízkej dobe by ju mali obe strany podpísať.



V sezóne 2022/2023 odohral 32-ročný Francúz za Chelsea 23 zápasov v anglickej Premier League, v ktorých strelil dva góly a pridal jednu asistenciu. Jeho predchádzajúcim klubom bol taliansky Neapol, za ktorý hral osem rokov - od roku 2014 do roku 2022.



Ziyech by mal tiež podpísať zmluvu na tri roky, saudskoarabský klub sa už údajne dohodol s Londýnčanmi na podmienkach prestupu. V tejto sezóne odohral Ziyech za Chelsea 24 zápasov vo všetkých súťažiach a zaznamenal tri asistencie. Predtým hrával 30-ročný Maročan v Holandsku za Ajax, Twente a Heerenveen.