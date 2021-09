Senegalský obranca Koulibaly zavŕšil úspešné obdobie víťazným gólom

Neapol 12. septembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín sú aj po treťom kole najvyššej talianskej súťaže bez víťazstva, čo sa im stalo druhýkrát za uplynulých 52 sezón. Postarali sa o to hráči SSC Neapol, ktorí v sobotňajšom zápase 3. kola zdolali "starú dámu" 2:1. O ich treťom víťazstve v ročníku rozhodol senegalský obranca Kalidou Koulibaly.



Juventus mal duel sľubne rozbehnutý, od 10. minúty viedol gólom Alvara Moratu, no Neapol v druhom polčase dvomi gólmi potvrdil hernú a streleckú prevahu (na bránku 24:7). V 57. minúte vyrovnal Matteo Politano a v 85. minúte Koulibaly dorážkou z bránkovej čiary prekonal Wojciecha Szczesneho. Tridsaťročný Koulibaly zavŕšil víťazným gólom hektické, no úspešné obdobie z úvodu septembra, keď Senegalu pomohol k víťazstvám nad Togom a Kongom v kvalifikácii MS. Zaujal aj oslavou gólu proti Juventusu, keď vytrhol fotografovi fotoaparát, aby "cvakol" oslavujúcich fanúšikov. "Bolo to také krásne, že som sa chcel s nimi odfotografovať. Toto víťazstvo je pre nich, pretože sme rok boli bez nich, a keď ich opäť vidíme, sme znovu šťastní," povedal Koulibaly pre DAZN.



Juventus, ktorý v utorok čaká prvý zápas v základnej H-skupine Ligy majstrov na ihrisku švédskeho Malmö FF, má po troch prehrách na konte jeden bod za remízu s Udinese 2:2 v 1. kole. Priebežne je na 16. mieste a po šiestich rokoch si zopakoval pocit, keď nemal po troch kolách ani jedno víťazstvo. "Dnes som od hráčov nemohol chcieť viac. Chyby, ktorých sa dopúšťame, nám komplikujú situáciu a platíme za každú, ktorú spravíme. Jediné, čo môžeme urobiť, je pokračovať v práci. Dúfam, že Ligu majstrov začneme lepšie než domácu súťaž," povedal tréner Juventusu Massimiliano Allegri.