Kovač zostáva na lavičke Wolfsburgu, Schäfer poprel dohady o výmene

Wolfsburg 4. februára (TASR) - Chorvátsky futbalový tréner Niko Kovač naďalej zostáva na lavičke bundesligového Wolfsburgu. V nedeľu to vyhlásil výkonný riaditeľ klubu Marcel Schäfer.



Wolfsburg triumfoval v uplynulých štrnástich ligových dueloch len dvakrát a v tabuľke mu patrí 11. priečka, v dôsledku čoho sa začalo špekulovať o výmene hlavného kouča. Schäfer však informácie poprel a po nedeľnej remíze s Hoffenheimom (2:2) povedal, že tím ukončí sezónu pod Chorvátovým vedením: "Niko zostáva trénerom, zajtra bude viesť tréning."



Kovač prišiel do nemeckého klubu v júli 2022 a má s ním podpísaný kontrakt do roku 2025. "Môžem len povedať, že v živote som hral veľa finále a veľa z nich som aj vyhral," uviedol na svoju obhajobu. Informácie priniesla agentúra DPA.