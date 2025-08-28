Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
Krejčí ide do Premier League, stal sa novou posilou Wolverhamp

Na archívnej snímke Cesar Blackman (uprostred) z ŠK Slovan Bratislava a Ladislav Krejčí z Girony bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale FC Girona - ŠK Slovan Bratislava v Girone v utorok 22. októbra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Krejčí je prvým českým hráčom v klubovej histórii Wolves. V prípade uplatnenia určitých klauzúl spojí svoju budúcnosť s „vlkmi“ až do roku 2030.

Autor TASR
Wolverhampton 28. augusta (TASR) - Český futbalový reprezentant Ladislav Krejčí sa zo španielskej Girony sťahuje do anglickej Premier League. Wolverhampton Wanderers predstavil 26-ročného stopéra ako novú posilu vo štvrtok na svojom webe.

Krejčí je prvým českým hráčom v klubovej histórii Wolves. V prípade uplatnenia určitých klauzúl spojí svoju budúcnosť s „vlkmi“ až do roku 2030. Bývalý kapitán Sparty Praha tak opúšťa Gironu po jednej sezóne, v ktorej nazbieral 28 štartov v La Lige a ďalších 7 pridal v Lige majstrov. Za katalánsky klub odohral aj úvodné dve stretnutia v aktuálnom ročníku.

Dvadsaťnásobný český reprezentant je schopný hrať aj na pozícii defenzívneho stredopoliara, z ktorej dokáže byť aj produktívny v ofenzíve. V jeho záverečnej sezóne v Sparte strelil 11 gólov a pridal 7 asistencií. V Španielsku sa blysol aj krásnym gólom ľavou nohou z voleja proti Villarrealu, ktorý bol v La Lige vyhlásený za gól mesiaca december.

Wolves v úvodných dvoch kolách Premier League nebodovali, keď podľahli 0:4 Manchestru City a 0:1 Bournemouthu. V utorok v rámci Ligového pohára (EFL Cup) vyradili West Ham po víťazstve 3:2. Ďalší ligový duel ich čaká v sobotu 30. augusta, keď privítajú Everton.
