Krejčí ide do Premier League, stal sa novou posilou Wolverhamp
Krejčí je prvým českým hráčom v klubovej histórii Wolves. V prípade uplatnenia určitých klauzúl spojí svoju budúcnosť s „vlkmi“ až do roku 2030.
Autor TASR
Wolverhampton 28. augusta (TASR) - Český futbalový reprezentant Ladislav Krejčí sa zo španielskej Girony sťahuje do anglickej Premier League. Wolverhampton Wanderers predstavil 26-ročného stopéra ako novú posilu vo štvrtok na svojom webe.
Krejčí je prvým českým hráčom v klubovej histórii Wolves. V prípade uplatnenia určitých klauzúl spojí svoju budúcnosť s „vlkmi“ až do roku 2030. Bývalý kapitán Sparty Praha tak opúšťa Gironu po jednej sezóne, v ktorej nazbieral 28 štartov v La Lige a ďalších 7 pridal v Lige majstrov. Za katalánsky klub odohral aj úvodné dve stretnutia v aktuálnom ročníku.
Dvadsaťnásobný český reprezentant je schopný hrať aj na pozícii defenzívneho stredopoliara, z ktorej dokáže byť aj produktívny v ofenzíve. V jeho záverečnej sezóne v Sparte strelil 11 gólov a pridal 7 asistencií. V Španielsku sa blysol aj krásnym gólom ľavou nohou z voleja proti Villarrealu, ktorý bol v La Lige vyhlásený za gól mesiaca december.
Wolves v úvodných dvoch kolách Premier League nebodovali, keď podľahli 0:4 Manchestru City a 0:1 Bournemouthu. V utorok v rámci Ligového pohára (EFL Cup) vyradili West Ham po víťazstve 3:2. Ďalší ligový duel ich čaká v sobotu 30. augusta, keď privítajú Everton.
