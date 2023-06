Kroos predĺžil zmluvu s Realom Madrid do roku 2024

Madrid 21. júna (TASR) - Nemecký futbalista Toni Kroos bude pôsobiť v španielskom klube Reale Madrid aj v budúcej sezóne. Vedenie účastníka La Ligy predĺžilo so stredopoliarom zmluvu do 30. júna 2024. Informovala o tom agentúra DPA.



Tridsaťtriročný Kroos odohrá v drese "bieleho baletu" už svoju desiatu sezónu. Celkovo nastúpil v 417 zápasoch vo všetkých súťažiach a s madridským klubom vyhral trikrát La Ligu a štyrikrát Ligu majstrov. Pred svojím prestupom do Španielska získal s Bayernom Mníchov tri tituly v Bundeslige.



Real obsadil druhé miesto v uplynulej sezóne najvyššej španielskej súťaži za Barcelonou. V semifinále Ligy majstrov vypadol s neskorším víťazom Manchestrom City.