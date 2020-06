Serie A:Kucka asistoval na gól a dostal ČK pri prehre Parmy s Interom

Serie A 28. kolo:



Parma - Inter Miláno 1:2 (1:0)

Góly: 15. Gervinho - 84. de Vrij, 87. Bastoni, ČK: 85. Kucka - 69. Berni (mimo ihriska)

/Kucka za domácich do 85. min, keď dostal ČK, predtým asistoval na gól a videl ŽK/



Neapol - SPAL Ferrara 3:1 (2:1)

Góly: 4. Mertens, 36. Callejon, 78. Younes - 29. Petagna

/S. Lobotka odohral za domácich celý zápas/



Sampdoria Janov - Bologna 1:2 (0:0)

Góly: 88. Bonazzoli - 70. Barrow (z 11 m), 75. Orsolini



Sassuolo - Hellas Verona 3:3 (0:0)

Góly: 53. a 77. Boga, 90.+7 Rogerio - 51. Lazovič, 57. Stepinski, 68. Pessina

/L. Haraslín odohral za domácich prvý polčas/



Udinese - Atalanta 2:3 (1:1)

Góly: 31. a 87. Lasagna - 9. Zapata, 71. a 79. Muriel



AC Miláno - AS Rím 2:0 (0:0)

Góly: 76. Rebič, 89. Calhanoglu (z 11 m)

Rím 28. júna (TASR) - Slovenský futbalista Juraj Kucka dostal červenú kartu v nedeľňajšom zápase 28. kola talianskej Serie A jeho Parmy s Interom Miláno (1:2). Tridsaťtriročný stredopoliar najprv v 15. minúte asistoval na vedúci gól Gervinha, no v 85. minúte musel predčasne pod sprchy za nešportové správanie.Kucka po štvrťhodine hry poslal výborný krížny pas z pravej strany na ľavé krídlo. Gervinho si ho spracoval, zasekávačkou sa zbavil jedného obrancu, posunul si loptu okolo ďalšieho a strelou k pravej žrdi otvoril skóre. Slovenský reprezentant dostal v 49. minúte žltú kartu za nešportové správanie, o dvadsať minút neskôr išiel zo striedačky rovno do šatne za rovnaký prehrešok náhradný brankár hostí Tommaso Berni. Inter, v ktorého zostave chýbal pre trest obranca Milan Škriniar, vyrovnal v 84. minúte po rohu a hlavičke Stefana de Vrija. Hneď po góle dostal Kucka priamo červenú opäť za nešportové správanie. Hostia využili presilovku už o dve minúty, keď sa hlavou presadil Alessandro Bastoni.Inter figuruje na 3. mieste tabuľky, na druhé Lazio stráca štyri body, Parma je ôsma.Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral prvýkrát od príchodu do Neapola celý zápas. Jeho tím zvíťazili nad SPAL Ferrara 3:1. Neapol dosiahol piaty triumf za sebou a v ligovej tabuľke figuruje na šiestom mieste.V základnej zostave sa predstavil aj Lukáš Haraslín, za Sassuolo však odohral iba prvý polčas. Na jeho miesto nastúpil Jeremie Boga a dvomi gólmi pomohol k domácej remíze s Hellasom Verona 3:3. Hostia pritom viedli až do 90.+7 minúty, bod pre Sassuolo zariadil Rogerio.Šiesty triumf za sebou si pripísala Atalanta, ktorá zvíťazila v Udine 3:2 a poistila si štvrté miesto v ligovej tabuľke. Pred piatym AS Rím má náskok deväť bodov.AC Miláno zvíťazilo nad AS Rím 2:0. Oba góly strelili až v závere duelu, najprv sa presadil Ante Rebič, poistku pridal Hakan Calhanoglu, ktorý premenil jedenástku. Rimania prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.