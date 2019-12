Kucka nedohral zápas v Janove, zranil si lýtko

Rím 9. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka nedohral nedeľný zápas 16. kola talianskej Serie A, v ktorom rozhodol o triumfe FC Parma na pôde Sampdorie Janov 1:0. Jeho zranenie lýtka by však nemalo byť vážne. Kucka v 21. minúte po rohovom kope hlavičkou k vzdialenejšej žrdi prekonal brankára Emila Audera, gól následne oslávil tradičným saltom.



Do druhého polčasu však už slovenský stredopoliar nenastúpil. "Juraj mal bolesti lýtkového svalu, preto som ho musel vystriedať, Verím však, že v priebehu pár dní bude fit. Spoločne s Andreasom Corneliusom hrali v prvom polčase výborne, boli motormi ofenzívy. V druhom dejstve nás Sampodria zatlačila, no podarilo sa nám udržať cenné víťazstvo. Chalani na ihrisku tvrdo makajú a zaslúžia si byť tam, kde sú," uviedol tréner Parmy Roberto D'Aversa pre oficiálnu klubovú stránku.



Hostí podržal brankár Luigi Sepem, ktorý zneškodnil pokutový kop Fabia Quagliarellu. "Bola to moja prvá chytená penalta v Serii A. Vždy som sníval o tom, že sa mi podarí takýto dôležitý zákrok. Fabio je vychýrený kanonier, ktorý má vysokú úspešnosť premieňania jedenástok. Po všetkých stránkach sme podali výborný výkon a naše víťazstvo považujem za zaslúžené."