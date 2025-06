Kucka sa vráti na trávniky, pomôže materskej Prievidzi v III. lige

Prievidza 19. júna (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka ohlásil návrat na trávniky. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval o príchode do materského klubu FC Baník Prievidza, v ktorom futbalovo vyrastal.



„Rozhodol som sa vrátiť sa sem do Prievidze - na miesto, na ktorom sa všetko začalo. Tu som vždy chcel aj ukončiť kariéru. Kopačky som na klinec ešte definitívne nezavesil, išlo len o koniec na profesionálnej úrovni. Rozhodol som sa pomôcť Prievidzi ísť vyššie. Neviem, kedy presne začnem hrať, keďže ma zajtra (tj piatok) čaká kontrola kolena na magnetickej rezonancii. V nedávnej dobe som sa cítil lepšie. Po poslednom zápase v lige ma koleno akoby zázrakom prestalo bolieť. Pobolieva ma to stále, ale v bežnom živote už môžem normálne fungovať,“ prezradil Kucka, ktorý podpísal dvojročnú zmluvu.



Prievidza triumfovala v uplynulej sezóne v IV. lige, pričom klub pred niekoľkými mesiacmi kúpil ďalší slovenský reprezentant Dávid Hancko. "Rozhodol som sa pomôcť, ako len budem vedieť. V kabíne, na ihrisku, v klube dať nejaké postrehy. S Dávidom sme dobrí kamaráti a v Prievidzi poznám kopu ľudí," uviedol Kucka, ktorý do klubu vstúpil iba ako hráč.



„Je pre mňa česť privítať „Kuca“ v klube. Pre klub aj pre hráčov to bude veľká motivácia. Zároveň je to prísľub k tomu, že chceme pomôcť Prievidzi k lepšiemu,“ poznamenal športový riaditeľ FC Baník Prievidza Štefan Pekár.