Kucka strelil gól, no jeho Parma vo Verone prehrala

Hellas Verona - Parma Calcio 2:1 (1:1)



Góly: 13. Grassi (vl.), 61. Barák - 8. KUCKA (z 11m)

Kucka odohral celý zápas a strelil gól

Rím 16. februára (TASR) - Slovenský futbalista Juraj Kucka strelil gól z penalty v pondelkovom zápase 22. kola talianskej Serie A, no jeho Parma prehrala na pôde Hellasu Verona 1:2.Tridsaťtriročný stredopoliar poslal hostí do vedenia už v 8. minúte, no o päť neskôr si dal vlastný gól Alberto Grassi a bolo vyrovnané. O triumfe domácich rozhodol po hodine hry hlavičkou z rohu český stredopoliar Antonín Barák. Kucka zaznamenal štvrtý gól v 18 zápasoch prebiehajúcej sezóny Serie A.Parma prehrala štvrtý zápas po sebe a s 13 bodmi figuruje na predposlednom mieste tabuľky. Verona nazbierala 33 bodov a poskočila na 9. priečku.