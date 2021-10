Tréner Ranieri v prípade dohody s FC Watford nahradí Muňoza

Londýn 4. októbra (TASR) – Vedenie anglického futbalového klubu FC Watford sa dohodlo s talianskym trénerom Claudiom Ranierim. Šesťdesiatdeväťročný kouč v pondelok podpísal kontrakt na dva roky a nahradil Xisca Muňoza.



Španiel na lavičke vydržal len sedem kôl a stal sa prvým prepusteným trénerom v tejto sezóne Premier League. Watford aj so slovenským stredopoliarom Jurajom Kuckom v zostave prehral v sobotu na ihrisku Leedsu 0:1. "The Hornets" klesli v tabuľke na 14. miesto po tom, ako v siedmich zápasoch zaznamenali dve víťazstvá, jednu remízu a štyri prehry.



Štyridsaťjedenročný Muňoz viedol Watford od decembra 2020. V predchádzajúcej sezóne vybojoval pre klub návrat do najvyššej súťaže. Ranieri pôsobil dva roky v Sampdorii Janov, kde skončil v lete. V Anglicku dosiahol senzačný úspech v roku 2016, keď doviedol k titulu Leicester City. Do realizačného tímu si priniesol asistentov Paola Benettiho a Carla Cornacchiu, ako aj kondičného trénera Carla Spignoliho. Premiéru zažije v sobotu 16. októbra doma proti FC Liverpool.