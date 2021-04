Kúdela podal odvolanie proti trestu za rasizmus

Praha 23. apríla (TASR) - Český futbalista Ondřej Kúdela podal prostredníctvom advokátskej kancelárie odvolanie proti trestu za rasistické správanie v odvete osemfinále Európskej ligy. Európska futbalová únia (UEFA) ho potrestala zákazom činnosti na desať zápasov za urážku Glena Kamaru z Glasgowa Rangers.



Trest dostal aj Kamara, ktorý Kúdelu po stretnutí fyzicky napadol v útrobách štadióna a dostal za to zákaz činnosti na tri zápasy. Incident sa odohral počas marcovej odvety osemfinále Európskej ligy, "zošívaní" zvíťazili v škótskej metropole 2:0 a zabezpečili si postup do štvrťfinále.



V prípade bolo viacero nejasností, napríklad v správe vyšetrovateľa absentovali jednoznačné dôkazy o rasizme. Kúdela síce priznal, že Kamaru počastoval vulgarizmom, no kategoricky odmietol rasistický podtext. Samotný Kamara tvrdí, že urážku počul aj jeden z jeho spoluhráčov a trest pre Kúdelu považuje za príliš mierny.



Ak Kúdela neuspeje s odvolaním, môže sa obrátiť na Športový arbitrážny súd (CAS). Ak by ani tam nepochodil príde o tohtoročné ME aj úvodné predkolá v európskych súťažiach. Informoval o tom web sport.cz.