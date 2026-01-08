Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kudus bude chýbať Tottenhamu do apríla pre zranenie stehna

.
Na snímke vľavo Mohammed Kudus. Foto: TASR/AP

Kudus prišiel do Tottenhamu vlani v lete z West Hamu United a v drese Spurs zatiaľ vsietil dva góly.

Autor TASR
Londýn 8. januára (TASR) - Ghanský futbalový reprezentant Mohammed Kudus bude chýbať Tottenhamu Hotspur do apríla pre zranenie stehna. Africký krídelník sa zranil vo víkendovom dueli anglickej Premier League proti Sunderlandu (1:1), v ktorom odohral iba 19 minút.

„Kudusovo zranenie je vážnejšie, ako sme pôvodne predpokladali. Vráti sa na trávniky až po marcovom reprezentačnom asociačnom termíne, k dispozícii by mohol byť 11. apríla," uviedol pre bbc.com tréner Tottenhamu Thomas Frank. Kudus prišiel do Tottenhamu vlani v lete z West Hamu United a v drese Spurs zatiaľ vsietil dva góly.
