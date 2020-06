Kurzawa predĺžil zmluvu s Parížom St. Germain

Paríž 29. júna (TASR) – Francúzsky futbalista Layvin Kurzawa podpísal nový kontrakt s Parížom St. Germain do roku 2024. Doterajšia zmluva mu platila len do konca júna, vďaka pondelňajšiemu podpisu môže v závere sezóny, ktorú ovplyvnila pandémia koronavírusu, hrať za úradujúceho šampióna Ligue 1 v júli vo finále Francúzskeho pohára a Ligového pohára, ako aj na augustovom finálovom turnaji Ligy majstrov.



Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do PSG z AS Monaco v roku 2015, v tomto ročníku nastúpil na 24 stretnutí vo všetkých súťažiach.



„Layvin podával v sezóne veľmi dobré a spoľahlivé výkony. Spoločne s Juanom Bernatom máme post ľavého obrancu veľmi silne obsadený," povedal tréner Thomas Tuchel pre agentúru AFP. Celkovo absolvoval Kurzawa v parížskom drese 123 zápasov, za francúzsku reprezentáciu odohral trinásť duelov a strelil jeden gól.