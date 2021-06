Kuvajťan Al-Mutawa je nový rekordér v počte reprezentačných štartov

Dauha 25. júna (TASR) - Útočník kuvajtskej futbalovej reprezentácie Bader Al-Mutawa sa osamostatnil na čele historickej tabuľky hráčov s najvyšším počtom reprezentačných štartov. V piatkovom dueli kvalifikácie na Arabský pohár proti Bahrajnu nastúpil na svoj 185. duel v národnom tíme a o jeden zápas prekonal dlhoročný rekord Egypťana Ahmeda Hassana (184).



Tridsaťšesťročný Al-Mutawa nastúpil prvýkrát za Kuvajt 4. septembra 2003 a pri debute zaznamenal vtedy dva presné zásahy. Celkovo nastrieľal v reprezentačnom tíme 54 gólov. Z hráčov z európskych krajín je momentálne v tabuľke na 4. priečke Španiel Sergio Ramos so 180 duelmi, kanonier Portugalska Cristiano Ronaldo by v nedeľu v osemfinále ME proti Belgicku mal absolvovať svoj 179. reprezentačný štart. Informovala agentúra AFP.