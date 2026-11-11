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Kuyt opustil Fenerbahce Istanbul: Užil som si každý okamih
Kuyt pôsobil od júla tohto roka v pozícii Kartalovho asistenta.
Autor TASR
Istanbul 11. novembra (TASR) - Turecký futbalový klub Fenerbahce Istanbul v stredu opustil Dirk Kuyt. Štyridsaťšesťročný Holanďan viedol krátko tím po konci trénera Ismaila Kartala. Stalo sa tak týždeň po tom, čo Fenerbahce na lavičke s Kuytom prekvapivo zdolalo v Lige majstrov anglický FC Liverpool.
Kuyt pôsobil od júla tohto roka v pozícii Kartalovho asistenta. „Z celého srdca ti ďakujeme za všetko, čo si pre tieto farby urobil. Dnes sa lúčime s tebou, ale tvoje miesto sa v tejto veľkej rodine nikdy nezmení,“ citovala vyhlásenie klubu agentúra AP.
S klubom sa na sociálnej sieti rozlúčil aj holandský kouč. „V prvom rade by som sa chcel úprimne poďakovať nášmu prezidentovi za to, že mi prejavil dôveru a dal mi príležitosť pôsobiť ako asistent trénera. Posledných pár mesiacov bolo intenzívnych a náročných, ale predovšetkým neuveriteľne výnimočných. Úprimne som si užil každý okamih, keď som bol súčasťou rodiny Fenerbahce. Klubu prajem do budúcnosti len samé úspechy.“
Tím, v ktorom pôsobí kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, prevzal Emre Belözoglu.
Kuyt pôsobil od júla tohto roka v pozícii Kartalovho asistenta. „Z celého srdca ti ďakujeme za všetko, čo si pre tieto farby urobil. Dnes sa lúčime s tebou, ale tvoje miesto sa v tejto veľkej rodine nikdy nezmení,“ citovala vyhlásenie klubu agentúra AP.
S klubom sa na sociálnej sieti rozlúčil aj holandský kouč. „V prvom rade by som sa chcel úprimne poďakovať nášmu prezidentovi za to, že mi prejavil dôveru a dal mi príležitosť pôsobiť ako asistent trénera. Posledných pár mesiacov bolo intenzívnych a náročných, ale predovšetkým neuveriteľne výnimočných. Úprimne som si užil každý okamih, keď som bol súčasťou rodiny Fenerbahce. Klubu prajem do budúcnosti len samé úspechy.“
Tím, v ktorom pôsobí kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, prevzal Emre Belözoglu.