Kvaracchelija si zranil koleno a mal by pauzovať až do januára

Neapol 10. decembra (TASR) - Gruzínsky futbalista Chviča Kvaracchelija si zranil pravé koleno a mal by pauzovať až do januára. V utorok to oznámil jeho klub SSC Neapol.



Dvadsaťtriročný krídelník sa zranil v nedeľňajšom zápase s Laziom, ktorý jeho klub prehral 0:1 a prepustil prvé miesto v tabuľke Atalante. "Testy ukázali, že utrpel úder do stredného postranného väzu," informoval Neapol bez toho, aby uviedol, ako dlho bude pauzovať. Talianske médiá však oznámili, že vynechá posledné tri ligové súboje v roku 2024.



Kvaracchelija odohral v prebiehajúcom ročníku 15 ligových duelov, v ktorých strelil päť gólov a na ďalšie tri prihral. Informovala agentúra AFP.