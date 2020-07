La Coruňa spochybnila regulárnosť súťaže a zvažuje žalobu

La Coruňa 21. júla (TASR) – Španielsky futbalový klub Deportivo La Coruňa zvažuje žalobu na vedenie súťaže v snahe vyhnúť sa zostupu do tretej ligy. La Coruňa zostúpila napriek tomu, že nemohla odohrať svoj záverečný zápas s Fuenlabradou. V tíme súpera sa totiž rozšíril koronavírus.



Podľa pravidiel súťaže sa v takomto prípade neodloží celé kolo, ale iba konkrétny zápas. To sa nepáči vedeniu Deportiva, ktoré žiada zopakovať celý program záverečného 42. kola.



„Bola to chyba. Znehodnotilo to celú sezónu, pretože zápasy v posledných dvoch kolách sa mali odohrať všetky v rovnakom čase. Stala sa veľmi vážna vec a my spravíme, čo budeme musieť. Nepovažujem zostup za regulárny," citovala agentúra AP prezidenta Deportiva Fernanda Vidala.



Právne kroky zvažujú aj ďalšie kluby. Medzi nimi Elche, ktoré síce figuruje na 6. mieste a predbežne ho čaká baráž o najvyššiu súťaž, ak však ôsma Fuenlabrada získa v dohrávke s La Coruňou aspoň bod, zosadí Elche zo šiesteho miesta.