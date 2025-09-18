Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Šport

Lahm si prevezme štátne vyznamenanie za zásluhy v oblasti športu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR

Kancelária prezidenta Nemecka Franka-Waltera Steinmeiera, vyzdvihla vo štvrtkovom vyhlásení Lahmove zásluhy.

Autor TASR
Mníchov 18. septembra (TASR) - Bývalý nemecký futbalista Philipp Lahm si v októbri prevezme štátne vyznamenanie za zásluhy v oblasti športu. Niekdajší kapitán Bayernu Mníchov a nemeckej reprezentácie bude medzi 25 ocenenými za služby svojej krajine. Informovala o tom agentúra DPA.

Kancelária prezidenta Nemecka Franka-Waltera Steinmeiera, vyzdvihla vo štvrtkovom vyhlásení Lahmove zásluhy. „Philipp je jednou z charakteristických postáv nemeckého futbalu, na ihrisku a aj mimo neho. Ako vedúci organizátor európskeho šampionátu v roku 2024 sa výrazne pričinil k úspešnému priebehu majstrovstiev,“ píše sa v stanovisku. Majster sveta z roku 2014 je okrem toho aj čestným občanom Mníchova a prostredníctvom vlastnej nadácie pomáha nádejným futbalistom v Nemecku a Južnej Afrike.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti