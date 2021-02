Lalkovič podpísal zmluvu s 1. FK Příbram

Příbram 2. februára (TASR) - Slovenský futbalista Milan Lalkovič sa ako voľný hráč dohodol na spolupráci s 1. FK Příbram. S účastníkom najvyššej českej súťaže podpísal kontrakt do konca tejto sezóny.



Dvadsaťosemročný krídelník si našiel nový angažmán po vypršaní zmluvy v Ostrave. "V predchádzajúcom pôsobisku sa mi nedarilo a nenastupoval som tak, ako by som si predstavoval. Je to pre mňa ideálny reštart, aby som sa opäť vrátil do mojej formy a aby som pomohol klubu v ceste za zotrvaním v najvyššej súťaži," povedal Lalkovič na oficiálnom klubovom webe.



Příbram figuruje v tabuľke na predposlednej sedemnástej priečke.