Lampard tvrdí, že Chelsea nemá záujem o Gomesa

Londýn 30. júna (TASR) - Tréner futbalistov FC Chelsea Frank Lampard neuvažuje o angažovaní Angela Gomesa. Devätnásťročný ofenzívny stredopoliar sa po vypršaní zmluvy s Manchestrom United stal v utorok voľným hráčom. Viaceré ostrovné médiá uviedli, že Chelsea má eminentný záujem o služby Gomesa, no Lampard to dementoval.



"Chelsea nepripravuje zmluvu pre Gomesa. Meno tohto hráča v našom klube vôbec nezaznelo," citovala Lamparda agentúra AFP. Gomes prešiel mládežníckymi tímami United a debut za "áčko" absolvoval v máji 2017 vo veku šestnásť rokov. V tom istom roku patril medzi opory anglickej reprezentácie do 17 rokov, ktorá vyhrala majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. V A-tíme United však nedostal veľa priestoru, odohral zaň len desať stretnutí.