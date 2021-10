Laporta dúfal, že Messi zostane v Barcelone aj zadarmo

Barcelona 8. októbra (TASR) – Prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Joan Laporta dúfal, že Lionel Messi zostane v klube po vypršaní kontraktu hrať aj zadarmo na základe obojstrannej dohody. Opätovne zdôraznil, že súčasná finančná situácia klubu zotrvanie Argentínčana v tíme neumožnila.



Messimu v lete skončila v Barcelone zmluva a do Paríža St. Germain odišiel bez odstupného. Katalánsky veľkoklub zaznamenal v uplynulom ročníku stratu 481 miliónov eur a jeho dlh narástol na 1,35 miliardy eur. Vedenie španielskej La Ligy v auguste oznámilo, že Messi v tíme môže pokračovať, ak klub predá 10% komerčných aktivít, vrátane televíznych práv, na nasledujúcich 50 rokov za 2,7 miliardy.



„Chcel zostať, ale bol pod veľkým tlakom, pretože dostal dobrú ponuku. Dúfal som, že ju odmietne a oznámi, že chce hrať za Barcelonu aj zadarmo. La Liga by to musela akceptovať. Od hráča so statusom, aký má Messi, však nemôžete niečo také požadovať," povedal Laporta v rozhovore pre rádio RAC1.