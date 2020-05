LASK Linz odoberú šesť bodov, klub sa proti verdiktu odvolá

Viedeň 28. mája (TASR) – Rakúskemu futbalovému prvoligistovi LASK Linz odoberú šesť bodov za porušenie zásad fair play v čase pandémie koronavírusu. Klub navyše musí na základe rozhodnutia senátu zaplatiť pokutu vo výške 75 000 eur za to, že jeho hráči absolvovali štyri zakázané tímové tréningy. LASK po penalizácii prišiel o prvé miesto tabuľky a pri reštarte bude mať trojbodové manko na vedúci FC Salzburg.



Klub sa proti verdiktu odvolá. "Trest v podobe odobratia šiestich bodov považujeme za neprimeraný. Využijeme naše právo a podáme odvolanie," citovala stanovisko Linzu webová stránka orf.at. Špeciálna komisia začala v polovici mája LASK vyšetrovať pre porušenie pravidiel, z ktorého ho usvedčili videozáznamy.



Predstavitelia LASK tvrdili, že klub sa stal obeťou špionáže. Do priestoru jeho štadióna údajne vnikli dvaja páchatelia a inštalovali na ňom kameru. LASK podal v celej záležitosti oznámenie na políciu i so záznamom páchateľov. Konkurenčné kluby z najvyššej rakúskej súťaže žiadali tvrdé sankcie za flagrantné porušenie pravidiel. Vedenie LASK sa za celý incident ospravedlnilo a priznalo, že hráči absolvovali zakázané tréningy. Informovala o tom agentúra APA.