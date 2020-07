Lazio prehralo v Lecce

Serie A - 31. kolo:



US Lecce - Lazio Rím 2:1 (1:1)



Góly: 30. Babacar, 47. Lucioni - 5. Caicedo ,

ČK: 90.+3 Patric (Lazio)

Rím 8. júla (TASR) – Futbalisti Lazia Rím prehrali v utorňajšom zápase 31. kola Serie A na pôde Lecce 1:2 a výrazne si skomplikovali šance na zisk titulu. Z druhého miesta strácajú na vedúci Juventus Turín už sedem bodov, pričom líder mal k dobru duel na pôde AC Miláno.Duel mal od začiatku rýchly spád. Domáci Marco Mancosu dostal loptu do siete už v 2. minúte, no jeho presnej strele z diaľky podľa VAR predchádzala ruka a tak gól neplatil. O tri minúty neskôr sa však menilo skóre na druhej strane. Felipe Caicedo sa dostal v šestnástke k vyrazenej lopte a upratal ju do siete. Lecce vyrovnalo po polhodine hry vďaka hlavičke Khoumu Babacara a pred prestávkou mohlo ísť do vedenia, Mancosu však nepremenil pokutový kop. Domácim sa to však podarilo hneď po zmene strán, Fabio Lucioni sa natiahol po lopte z rohového kopu a hlavou zariadil triumf domácich. V závere videl červenú kartu hosťujúci Patric. Slovenský obranca Lazia Denis Vavro sedel na lavičke náhradníkov. Sedemnáste Lecce vďaka víťazstvu ukončilo šesťzápasovú sériu prehier.