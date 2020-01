Futbal: Lazio zvíťazilo i nad Bresciou

Brescia 6. januára (TASR) - Futbalisti Lazia Rím pokračujú v spanilej jazde v talianskej Serii A. Zverenci Simona Inzaghiho zvíťazili už v deviatom súboji za sebou, keď v nedeľu otočili nepriaznivý vývoj na ihrisku Brescie Calcio a zvíťazili 2:1. Vyrovnali tak klubový rekord zo sezóny 1998/1999.



Výraznou mierou im pomohlo vylúčenie domáceho Andreu Cristana zo záveru úvodného dejstva za nepriaznivého stavu a následný premenený pokutový kop Cira Immobileho. Tri body hosťom zabezpečil až v nadstavenom čase druhým gólom v zápase Immobile, pre ktorého to bol už 19. gól v ligovej sezóne. Laziu patrí v tabuľke tretie miesto. "Ľudia od nás očakávajú viac, keďže máme sériu dobrých výsledkov a získali sme dve trofeje. Vyhrali sme každý dôležitý zápas a chceme v tom pokračovať. Našim jednoznačným cieľom je postúpiť do Ligy majstrov," citovala Inzaghiho agentúra AFP. Lazio v máji minulého roka vyhralo Taliansky pohár a v decembri získalo v Rijáde Superpohár po triumfe nad majstrovským Juventusom Turín.



Škvrnou súboja bolo opakované rasistické správanie sa priaznivcov Lazia Rím voči strelcovi úvodného gólu zápasu Mariovi Balotellimu. Pri opakovaní pokrikov dokonca hlavný arbiter zápas na niekoľko minút prerušil a Inzaghi upokojoval priaznivcov v sektore hostí. Balotelli po zápase na Instagrame uverejnil video so svojim gólom a napísal: "Fanúšikovia Lazia, ktorí ste dnes boli na štadióne hanbite sa!"



V drese domácich odohral úvodné dejstvo slovenský stredopoliar Nikolas Špalek, do druhej časti hry už nezasiahol. Zverenci Eugenia Coriniho aj naďalej zostávajú na 18. mieste v pásme zostupu. Na Sampdoriu a Lecce strácajú jeden bod, no oba tímy majú zápas k dobru.