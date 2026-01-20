Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Le Mignan skončil na lavičke FC Metz, nahradil ho Tavenot

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Momentálne ťahajú Méty sériu šiestich ligových stretnutí bez výhry.

Autor TASR
Méty 20. januára (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu FC Metz odvolalo v utorok Stephanea Le Mignana z funkcie hlavného trénera. Na poste ho nahradil Benoit Tavenot, ktorý pôsobil v tíme v rokoch 2019-2022 ako asistent.

Päťdesiatjedenročný Le Mignan prevzal kormidlo mužstva v lete 2024 krátko po tom, čo zostúpilo z Ligue 1. V nasledujúcom ročníku sa s ním dokázal prebojovať späť do najvyššej súťaže. V prebiehajúcej sezóne sa však FC Metz pod jeho vedením absolútne nedarí, po 18 zápasoch figuruje v tabuľke na poslednom 18. mieste s bilanciou tri víťazstvá, tri remízy a 12 prehier. Momentálne ťahajú Méty sériu šiestich ligových stretnutí bez výhry. Informáciu priniesla agentúra AFP.
