Le Normand si poranil koleno, Atleticu Madrid nepomôže dlhší čas
Autor TASR
Madrid 5. novembra (TASR) - Futbalistom Atletica Madrid bude bližšie nešpecifikované dlhšie obdobie chýbať Robin Le Normand. V utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti Unionu Saint-Gilloise utrpel zranenie kolena, ktoré by malo byť vyššieho stupňa.
Španielske médiá už informovali, že Le Normand nebude k dispozícii ani národnému tímu v kvalifikácii MS. Španieli nastúpia 15. novembra proti Gruzínsku a o tri dni neskôr proti Turecku. V E-skupine zatiaľ nestratili ani bod, vedú ju o tri body pred Tureckom. „Le Normand utrpel zranenie vyššieho stupňa zadnej kĺbovej kapsuly v ľavom kolene. Nezasiahlo však meniskus a kolenné väzivo,“ informoval v stredu madridský klub, za ktorý hráva aj slovenský obranca Dávid Hancko.
