Futbal: Lecce zdolalo Pisu 1:0 v 15. kole Serie A, rozhodol Štulič

Hráč Pisy Arturo Calabresi kope do lopty v zápase talianskej ligy Serie A US Lecce - SC Pisa v Lecce 12. decembra 2025. Foto: TASR/ANSA

Pisa je po tretej prehre za sebou na 18. priečke.

Autor TASR
Rím 12. decembra (TASR) - Futbalisti Lecce vyhrali v piatkovom stretnutí 15. kola talianskej Serie A nad Pisou 1:0. O víťazstve domáceho tímu rozhodol v 72. minúte srbský útočník Nikola Štulič. Lecce patrí v tabuľke priebežne 13. miesto, Pisa je po tretej prehre za sebou na 18. priečke.



Serie A - 15. kolo:

US Lecce - SC Pisa 1:0 (0:0)

Gól: 72. Štulič
