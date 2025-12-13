< sekcia Šport
Futbal: Lecce zdolalo Pisu 1:0 v 15. kole Serie A, rozhodol Štulič
Pisa je po tretej prehre za sebou na 18. priečke.
Autor TASR
Rím 12. decembra (TASR) - Futbalisti Lecce vyhrali v piatkovom stretnutí 15. kola talianskej Serie A nad Pisou 1:0. O víťazstve domáceho tímu rozhodol v 72. minúte srbský útočník Nikola Štulič. Lecce patrí v tabuľke priebežne 13. miesto, Pisa je po tretej prehre za sebou na 18. priečke.
US Lecce - SC Pisa 1:0 (0:0)
Gól: 72. Štulič