Leeds si zaistil titul, Rodákov Fulham má šancu na priamy postup

Londýn 18. júla (TASR) - Futbalisti Leedsu United si po postupe do Premier League zaistili aj titul v druhej najvyššej anglickej súťaži bez toho, aby v sobotu kopli do lopty. Zverenci argentínskeho trénera Marcela Bielsu mali istotu postupu po piatkovej prehre West Bromu v Huddersfielde 1:2 a prvé miesto v tabuľke po sobotňajšom zakopnutí tretieho Brentfordu na ihrisku Stoke (1:0).



Leeds (87 bodov) odohrá svoj zápas predposledného 45. kola v nedeľu na štadióne Derby, no už teraz má na čele tabuľky nedostihnuteľný päťbodový náskok pred druhým West Bromwichom Albion. Tretí Brentford má ešte o bod menej.



Zaváhanie svojich súperov využil štvrtý Fulham. Tím slovenského brankára Mareka Rodáka zvíťazil doma nad Sheffieldom Wednesday 5:3, na konte má 80 bodov a stále ešte šancu na priamy postup do Premier League. Na to však potrebuje v záverečnom kole získať tri body, pričom West Brom nesmie bodovať s Queens Park Rangers a Brentford vyhrať nad Barnsley.



Dvadsaťtriročný Rodák odchytal za Fulham opäť celé stretnutie, no prišiel o štvorzápasovú sériu bez inkasovaného gólu. Dokopy odchytal v tejto sezóne Championship 32 stretnutí a štrnásťkrát si udržal čisté konto.



Leeds sa vráti medzi elitu po šestnástich rokoch. Z druhej najvyššej anglickej súťaže postúpia dva najlepšie tímy priamo do Premier League a o treťom nováčikovi rozhodne baráž. V nej sa predstavia mužstvá na 3. až 6. mieste.