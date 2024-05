Leeds podpísal novú sponzorskú zmluvu so známou rakúskou spoločnosťou

Leeds 30. mája (TASR) - Spoločnosť Red Bull kúpila menšinový podiel v anglickom futbalovom klube Leeds United. Podľa informácií agentúry AP bude logo spoločnosti vyrábajúcej energetické nápoje súčasťou dresov účastníka druhej najvyššej súťaže v Anglicku.



Klub vo štvrtok oznámil "viacročnú dohodu" so spoločnosťou, ktorá vlastní futbalový tím FC Lipsko v Nemecku a dlhodobo je spojená aj s rakúskym Salzburgom.



Leeds v tejto sezóne bojoval o návrat do Premier League, ale v nedeľňajšom finále play off prehral so Southamptonom. "Ambícia priviesť Leeds späť do Premier League a etablovať sa v najlepšej futbalovej lige na svete veľmi dobre zapadá do vízie našej firmy," povedal Oliver Mintzlaff, generálny riaditeľ korporátnych projektov a investícií Red Bullu. "Tešíme sa na partnerstvo a sme optimistickí a plní energie ohľadom budúcnosti," dodal.



Vedenie Leedsu uviedlo, že dohoda prináša nové komerčné príjmy, ako aj dodatočné kapitálové investície do menšinového vlastníckeho podielu, čo klubu ďalej umožní bojovať na ihrisku aj mimo neho, keď sa bude usilovať o postup do PL v budúcej sezóne.