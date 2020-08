Leeds United podpísal novú zmluvu so Shackletonom

Londýn 12. augusta (TASR) – Nováčik najvyššej anglickej futbalovej súťaže Leeds United podpísal nový kontrakt s Jamiem Shackletonom. Služby 20-ročného stredopoliara si poistil do roku 2024.



Schackleton nastúpil v predchádzajúcej sezóne, v ktorej Leeds vyhral The Championship, na 22 stretnutí. „Je úžasné, že v tomto klube odohrám ďalšie štyri roky. Postup do Premier League si ešte stále neuvedomujeme v plnej miere. Zrejme sa to nestane, kým vybehneme na prvý zápas nového ročníka, to bude úžasný pocit," povedal Angličan na oficiálnom klubovom webe.