Leganes remizoval s majstrovským Realom 2:2 a zostúpil z La Ligy

La Liga - záverečné 38. kolo:



Deportivo Alaves - FC Barcelona 0:5 (0:3)

Góly: 34. a 75. Messi, 24. Fati, 44. Suarez, 57. Semedo



Real Valladolid - Betis Sevilla 2:0 (1:0)

Góly: 45.+1 Guardiola, 63. Plano



FC Villarreal - SD Eibar 4:0 (0:0)

Góly: 86. a 89. Moreno, 71. Zambo, 90.+4 Gomez



Atletico Madrid - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:0)

Góly: 30. Koke - 87. Januzaj



Espanyol Barcelona - Celta Vigo 0:0



FC Granada - Athletic Bilbao 4:0 (1:0)

Góly: 29. Soldado, 55. Puertas, 67. Fernandez, 90.+3 Montoro



CD Leganes - Real Madrid 2:2 (1:1)

Góly: 45.+1 Gil, 79. Assale - 9. Ramos, 52. Asensio



UD Levante - FC Getafe 1:0 (0:0)

Gól: 90.+9 Coke



Osasuna Pamplona - RCD Mallorca 2:2 (1:1)

Góly: 21. Adrian, 68. Perez - 45.+1 Agbenyenu, 65. Budimir, M. Valjent (Mallorca) odohral celé stretnutie



FC Sevilla - FC Valencia 1:0 (0:0)

Gól: 55. Reguilon

Madrid 19. júla (TASR) - Futbalisti majstrovského Realu Madrid zavŕšili sezónu najvyššej španielskej súťaže nerozhodným výsledkom. V stretnutí nedeľňajšieho záverečného 38. kola remizovali na trávniku Leganesu 2:2. Domáci sa nevyhli zostupu, na záchranu medzi elitou potrebovali zvíťaziť a spoliehať sa, že Celta Vigo nezaboduje naplno.Real sa ujal vedenia už v 9. minúte vďaka kapitánovi Sergiovi Ramosovi, ktorý si z postu obrancu pripísal jedenásty gól v ligovom ročníku. V nadstavenom čase prvého dejstva vyrovnal Bryan Gil, krátko po zmene strán vrátil hosťom náskok Marco Asensio. V 79. minúte opäť vyrovnal Roger Assale, ale domácim sa už nepodarilo otočiť výsledok na svoju stranu. Leganesu by v konečnom účtovaní víťazstvo stačilo, keďže Celta Vigo, kde v prvej polovici sezóny pôsobil aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, remizovala s Espanyolom Barcelona 0:0 a skončila pred ním len o jediný bod.Hráči FC Barcelona sa s ligovou sezónou rozlúčili vysokým triumfom. Na pôde Alavesu zvíťazili 5:0 aj vďaka dvom gólom Lionela Messiho. Ďalšie zásahy pridali Anssumane Fati, Luis Suarez a Nelson Semedo. Katalánci ako obhajcovia titulu skončili v tomto ročníku na druhom mieste s päťbodovým mankom na Real. Ten nevyhral až v jedenástom zápase po koronavírusovej prestávke.Okrem Realu a Barcelony si účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2020/2021 vybojovali aj tretie Atletico Madrid a FC Sevilla na štvrtej pozícii. Do hlavnej časti Európskej ligy putujú piaty Villarreal a šiesty San Sebastian, Granada obsadila vďaka triumfu nad Bilbaom 4:0 siedmu priečku a zahrá si 2. predkolo EL. Už skôr ako osemnásty Leganes sa so zostupom museli zmieriť posledný Espanyol Barcelona a devätnásta Mallorca, ktorá remizovala na ihrisku Pamplony 2:2. Slovenský reprezentačný obranca Martin Valjent odohral za Mallorcu celý zápas.